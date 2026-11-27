नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल काॅलेज के सुपर स्पेशलिटी हाॅस्पिटल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालत यह है कि 295 बेड की क्षमता वाला अस्पताल अब मरीजों के दबाव को झेल नहीं पा रहा है।

औसतन हर समय 300 से ज्यादा मरीज भर्ती रहते हैं। इसी दबाव को देखते हुए अस्पताल की बेड क्षमता को बढ़ाकर 410 करने के प्रस्ताव की कार्य योजना पर अंतिम मुहर लग गई है। शासन स्तर पर विस्तार योजना पर अमल को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार विस्तार योजना का लक्ष्य भविष्य में लिवर और हृदय प्रत्यारोपण जैसी अति विशिष्ट उपचार सुविधाएं शुरू करने में मदद करना है। इसके लिए अतिरिक्त स्पेस और संसाधन बढ़ाए जाएंगे। साथ ही नए विभागों के सृजन और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के विस्तार की भी तैयारी है।

छह साल में 20 गुना बढ़े मरीज

आधिकारिक आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वर्ष 2019 में जब इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की शुरुआत हुई थी।

तब यहां सालाना ओपीडी महज 9,415 थींं।

जो वर्ष 2025 तक बढ़कर 1,26,532 तक पहुंच गई है।

इसी तरह भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 1,032 से बढ़कर 20,422 हो गई है।

ऑपरेशन की संख्या 345 से बढ़कर 4,561 हो गई है।

यानी छह साल में मरीजों की संख्या में करीब 20 गुना तक इजाफा हुआ है।

85 फीसदी मरीजों को आयुष्मान का लाभ

अस्पताल प्रशासन के अनुसार सफल सर्जरी और बेहतर उपचार के कारण अस्पताल में मरीजों का भरोसा बढ़ा है। उपचार कराने वाले लगभग 85 फीसदी मरीज आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है।