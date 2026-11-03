जबलपुर के सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में अगले चार साल की मान्यता के लिए एनएबीएच के मानकों को परखा

इस प्रक्रिया में एनएबीएच (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फार हाॅस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स) की तीन सदस्यीय टीम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं और गुणवत्ता मानकों के पालन का बारीकी से मूल्यांकन किया। टीम ने शासकीय स्तर पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल प्रबंधन की सराहना की।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल काॅलेज (एनएससीबीएमसी) के सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में एनएबीएच मान्यता के नवीनीकरण के लिए तीन दिवसीय निरीक्षण किया गया।

एनएबीएच के छठे संस्करण के मानकों के अनुरूप निरीक्षण

अब अगले चार साल की मान्यता के लिए एनएबीएच के छठे संस्करण के मानकों के अनुरूप निरीक्षण कराया गया। दल में मुख्य निरीक्षक क्लेयर डी मेलो (गोवा), डाॅ. गीतिका जस्सल (गुरुग्राम) और डाॅ. मनीष कपूर (नई दिल्ली) शामिल रहे।

विस्तृत रिपोर्ट अलग से भेजी जाएगी

निरीक्षण के बाद टीम ने अस्पताल को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करने के लिए सुझाव दिए। विस्तृत रिपोर्ट अलग से भेजी जाएगी। इस दौरान एनएससीबीएमसी के अधिष्ठाता डाॅ. नवनीत सक्सेना, सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल की संचालक डाॅ. अपर्णा तामस्कर, नोडल अधिकारी डाॅ. रश्मि परिहार सहित चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही।