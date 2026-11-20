नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने सरकारी पक्ष की ओर से पेश जवाब में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले का हवाला दिए जाने पर गंभीर नाराजगी जताई, जिसका कानूनी रिकार्ड में कोई अस्तित्व ही नहीं है। एआई टूल्स का बिना सत्यापन इस्तेमाल कोर्ट ने आशंका व्यक्त की कि जवाब तैयार करने में एआई टूल्स का बिना सत्यापन इस्तेमाल किया गया। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि काल्पनिक न्यायिक फैसलों और गलत साइटेशन के आधार पर दलीलें पेश करना न्यायालय को गुमराह करने जैसा है।

भोपाल बनाम मध्य प्रदेश शासन की रिट याचिका से जुड़ा मामला दरअसल, यह मामला भोपाल निवासी पीयूष मणि तिवारी बनाम मध्य प्रदेश शासन की रिट याचिका से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शासन के जवाब के पैराग्राफ नौ में सुप्रीम कोर्ट के कथित फैसले स्टेट आफ आंध्र प्रदेश विरुद्ध एसएस मोहम्मद निसार का हवाला दिया।