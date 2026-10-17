2016 में परीक्षा, 2017 में निरस्तीकरण; जस्टिस विवेक अग्रवाल ने पूछा- किस कानूनी प्रविधान के तहत रद की गई भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल की भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। वर्ष 2014 में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन के तहत मार्च 2016 में आयोजित भर्ती परीक्षा को सितंबर 2017 में निरस्त किए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया है।

मूल रिकाॅर्ड के साथ उपस्थित हों न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को मूल रिकाॅर्ड और संपूर्ण नस्ती के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं कि परीक्षा आयोजित होने के बाद उसे किस कानूनी प्रवि‍धान के तहत निरस्त किया गया।