अवैध खनन मामले में भाजपा विधायक को हाई कोर्ट से राहत नहीं, 81.73 करोड़ की वसूली पर कलेक्टर करेंगे फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी पार्टनरशिप फर्म पैसिफिक मिनरल्स एक्सपोर्ट को कथित अवैध उत्खनन के मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी झींटी गांव की लौह अयस्क खदान से जुड़े 81.73 करोड़ रुपये की प्रस्तावित वसूली की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अंतिम देनदारी अभी तय नहीं हुई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फर्म पर इतनी राशि की अंतिम देनदारी अभी तय नहीं हुई है। अब जबलपुर कलेक्टर को सुनवाई के बाद इस मामले में अंतिम निर्णय लेना होगा। चार महीने में निर्णय की अपेक्षा न्यायमूर्ति विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने 13 अक्टूबर को फैसला सुनाया, जो 16 अक्टूबर को अपलोड हुआ। कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देशित किया कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से अधिमानतः चार महीने के भीतर मामले का निराकरण किया जाए। फर्म को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देने और जांच रिपोर्ट, आपत्तियों तथा संबंधित दस्तावेजों पर विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाना है।

10.89 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खनन का आरोप सरकारी जांच में वर्ष 2004 से 2017 के बीच की खनन गतिविधियों की पड़ताल की गई। जांच में 10 लाख 89 हजार 860 मीट्रिक टन लौह अयस्क के कथित अतिरिक्त या अवैध उत्खनन का मामला सामने आया। इसके आधार पर 81 करोड़ 73 लाख 95 हजार रुपये और जीएसटी जमा कराने की सिफारिश की गई थी।