काशी एक्सप्रेस से महिला गायब होने से मचा हड़कंप! निकली अफवाह, इटारसी में उतरकर खुद चली गई थी मायके

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रयागराज से मुंबई जा रही काशी एक्सप्रेस से जबलपुर स्टेशन पर एक 26 वर्षीय महिला के अचानक गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद जीआरपी जबलपुर ने महिला की तलाश शुरू की। जांच में सामने आया कि महिला का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह इटारसी स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर अपनी मर्जी से मायके चली गई थी।

पुलिस पूछताछ और वैधानिक कार्रवाई: महिला ने खुद मायके जाने की बात स्वीकार की जीआरपी के अनुसार, थाना जबलपुर में अपराध क्रमांक 522/26, धारा 140(3) बीएनएस के तहत मामले की जांच की जा रही थी। इसी बीच महिला शालिनी मिश्रा एक अक्टूबर को अपने पिता के साथ थाने पहुंची। पूछताछ में उसने बताया कि वह गाड़ी संख्या 15018 काशी एक्सप्रेस से प्रयागराज से मुंबई जा रही थी। इटारसी स्टेशन पर उसने ट्रेन से उतरने के बाद अपनी इच्छा से मायके जाने का फैसला किया।