नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। एक पति ने पत्नी को मायके से पांच लाख रुपये और कार लेकर आने को बोला। पत्नी ने मना किया तो पति ने उसे घर से निकाल दिया। बोला कि यदि पांच लाख और कार नहीं ला सकती है तो फिर जाकर मायके में रहो। ग्राम कूड़न निवासी साक्षी मिश्रा 24 वर्ष का विवाह इस वर्ष 20 फरवरी को ग्राम बमुरहा हिनौत निवासी आदर्श मिश्रा के साथ हुआ था।

उस समय साक्षी के पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार नकद राशि, आभूषण एवं गृहस्थी की सामग्री दहेज में दिया। विवाह के बाद एक माह तक तो सब कुछ सामान्य रहा। फिर आदर्श और उसके स्वजन दहेज कम लाने की बात कहकर साक्षी को ताना देने लगे।