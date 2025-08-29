मेरी खबरें
    By Deepankar Roy
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 09:43:20 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 09:59:02 PM (IST)
    मप्र में सामने आया दहेज प्रताड़ना का एक और मामला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। एक पति ने पत्नी को मायके से पांच लाख रुपये और कार लेकर आने को बोला। पत्नी ने मना किया तो पति ने उसे घर से निकाल दिया। बोला कि यदि पांच लाख और कार नहीं ला सकती है तो फिर जाकर मायके में रहो। ग्राम कूड़न निवासी साक्षी मिश्रा 24 वर्ष का विवाह इस वर्ष 20 फरवरी को ग्राम बमुरहा हिनौत निवासी आदर्श मिश्रा के साथ हुआ था।

    उस समय साक्षी के पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार नकद राशि, आभूषण एवं गृहस्थी की सामग्री दहेज में दिया। विवाह के बाद एक माह तक तो सब कुछ सामान्य रहा। फिर आदर्श और उसके स्वजन दहेज कम लाने की बात कहकर साक्षी को ताना देने लगे।

    उससे घरवालों से पांच लाख रुपये और एक कार मांगने का दबाव बनाने लगे। उसने मना कर दिया तो प्रताड़ित करने लगे। दहेज की बात पर सात अगस्त को साक्षी के साथ पति और ससुराल वालों का विवाद हुआ।

    उसे यह बोलकर घर से भगा दिया कि यदि रुपये और कार मिल जाएं तो आ जाना। नहीं तो मायके में ही रहना। जिसके बाद से वह मायके में रह रही है। महिला ने गुरुवार की रात को पति आदर्श मिश्रा एवं उसके स्वजन के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मामला पंजीबद्ध कराया है।

