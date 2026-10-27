जबलपुर के रांझी में युवती से बहस करते वीडियो बनाने पर चाकू से हमला, मजदूर के पेट और पसलियों में गंभीर चोटें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रांझी थाना क्षेत्र में वीडियो बनाने को लेकर हुए विवाद में एक मजदूर पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने चार नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू की है। युवती के साथ बहस करते देखा था रिछाई निवासी मजदूर रंजीत कोल (45) रविवार दोपहर अपने भाई रवि के साथ पहाड़ी के पास तालाब में मछली पकड़ने गया था। उसने एक लड़की के साथ शुभम दुबे, रचित भारद्वाज, आकाश पासी और शिब्बू ठाकुर को बहस करते देखा।

आरोपियों ने नाराज होकर मोबाइल पटक दिया रंजीत ने मोबाइल निकाला तो आरोपियों ने वीडियो बनाने का आरोप लगाकर उसका मोबाइल पटक दिया। विरोध करने पर आरोपितों ने रंजीत को पकड़कर चाकू से पेट, पसली, कमर, जांघ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें पहुंचाईं। उसे जातिसूचक शब्द कहे और अभद्रता की।