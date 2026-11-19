नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपये की लागत से शोध के लिए मशीनें और उपकरण खरीदे गए, लेकिन इनका भौतिक सत्यापन तक नहीं कराया गया। इसकी जानकारी भी ऑडिट के रिकॉर्ड में स्पष्ट नहीं मशीनें कहां रखी हैं, किस स्थिति में हैं और शोध कार्य में उनका उपयोग हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी भी ऑडिट के रिकॉर्ड में स्पष्ट नहीं है। आय और खर्च का पूरा हिसाब भी नहीं यही स्थिति विश्वविद्यालय की उत्पादक इकाइयों की है। फर्टिलाइजर, बीज उत्पादन से लेकर बिस्किट-ब्रेड बनाने वाली इकाइयों से होने वाली आय और खर्च का पूरा हिसाब विश्वविद्यालय की मुख्य कैश बुक में दर्ज नहीं मिला। कई इकाइयों में पिछले दो साल से भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया।

विश्वविद्यालय के आय के स्रोतों की रसीद बुक मामले में आवासीय संपरीक्षा, स्थानीय निधि कार्यालय ने कुलसचिव को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के आय के स्रोतों की रसीद बुक और संग्रहण पंजी का लंबे समय से सत्यापन नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि विभिन्न इकाइयों से विश्वविद्यालय को कितनी आय हुई।