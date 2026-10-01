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जबलपुर के कुंडम में सोते समय कुल्हाड़ी से सीने पर किए तीन वार, रंजिश बन गई मौत का कारण

जगदीश सिंह मरावी गांव में पानी की टंकी के नीचे टपरिया बनाकर रहता था। गांव के ही अग्नू और परीवा से उसकी शत्रुता थी। कुछ माह पूर्व भी दोनों पक्षों के बी...और पढ़ें

By Deepankar RoyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 07:59:54 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 07:59:54 PM (IST)
जबलपुर के कुंडम में सोते समय कुल्हाड़ी से सीने पर किए तीन वार, रंजिश बन गई मौत का कारण
पुलिस की टीमें दोनों संदिग्ध को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। प्रतीकात्‍मक चित्र

HighLights

  1. कुंडम थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में रंजिश का खूनी अंजाम
  2. बातचीत के बाद रात में लौटे दो आरोपियों ने दिया अंजाम
  3. रक्तरंजित शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कुंडम थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। पानी की टंकी के नीचे टपरिया बनाकर रह रहे 50 वर्षीय जगदीश सिंह मरावी की सोते समय कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई।

वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार

आरोपियों ने सीने पर एक के बाद एक तीन वार किए। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। गुरुवार सुबह उसका रक्तरंजित शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई।

कुछ देर तक रुके आरोपी और बातचीत की

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बुधवार शाम अग्नू और परीवा जगदीश की टपरिया में पहुंचे। दोनों वहां कुछ देर तक रुके और उससे बातचीत की। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बद जगदीश टपरिया में सो गया।


गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई

पुलिस को आशंका है कि जगदीश के गहरी नींद में जाने के बाद दोनों आरोपी दोबारा उसकी टपरिया में पहुंचे। दबे पांव अंदर घुसकर उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके सीने पर लगातार तीन वार किए। गंभीर चोट लगने से जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई।

मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित वहां से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही कुंडम पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पूछताछ के लिए पुलिस पहुंची तो गायब मिले

संदेह के आधार पर पुलिस अग्नू और परीवा से पूछताछ के लिए पहुंची तो दोनों गायब मिले। पुलिस की टीमें दोनों संदिग्ध को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

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