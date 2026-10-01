जबलपुर के कुंडम में सोते समय कुल्हाड़ी से सीने पर किए तीन वार, रंजिश बन गई मौत का कारण

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कुंडम थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। पानी की टंकी के नीचे टपरिया बनाकर रह रहे 50 वर्षीय जगदीश सिंह मरावी की सोते समय कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई।

वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार आरोपियों ने सीने पर एक के बाद एक तीन वार किए। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। गुरुवार सुबह उसका रक्तरंजित शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। कुछ देर तक रुके आरोपी और बातचीत की पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बुधवार शाम अग्नू और परीवा जगदीश की टपरिया में पहुंचे। दोनों वहां कुछ देर तक रुके और उससे बातचीत की। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बद जगदीश टपरिया में सो गया।