जबलपुर में एलओसी जमा करने का आखिरी मौका, 30 अक्टूबर के बाद सीबीएसई स्कूलों को कोई राहत नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के बीच उन स्कूलों को राहत मिली है, जो निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों की एलओसी (लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स) जमा नहीं कर सके हैं। आवश्यक संशोधन के लिए सुधार विंडो खोली जाएगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसे स्कूलों को 30 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ सूची जमा करने का अवसर दिया है। इसके बाद छात्रों के विवरण में आवश्यक संशोधन के लिए सुधार विंडो खोली जाएगी। 21 अक्टूबर अंतिम तिथि तय की गई थी बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का विवरण निर्धारित समय सीमा में जमा करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए 21 अक्टूबर अंतिम तिथि तय की गई थी। अब अतिरिक्त शुल्क के साथ प्रक्रिया पूरी करनी होगी अधिकांश स्कूलों ने समय रहते प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि कुछ स्कूलों की सूची जमा होना बाकी है। ऐसे संस्थानों को अब अतिरिक्त शुल्क के साथ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद स्कूलों को सूची जमा करने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है।

विद्यार्थियों के विवरण में गलती से बचने के निर्देश बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र विद्यार्थियों का पंजीयन समय पर पूरा किया जाए और निर्धारित शुल्क भी जमा किया जाए। एलओसी बोर्ड परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें दर्ज विवरण के आधार पर ही विद्यार्थियों की परीक्षा संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ती है।