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जबलपुर में एलओसी जमा करने का आखिरी मौका, 30 अक्टूबर के बाद सीबीएसई स्कूलों को कोई राहत नहीं

सीबीएसई ने स्कूलों को एलओसी भरते समय विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। सूची में विद्यार्थियों का नाम, विषयों का चयन और अन्य जरूरी जानकारियां सही...और पढ़ें

By Deepti MuleyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 03:55:10 PM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 03:55:10 PM (IST)
जबलपुर में एलओसी जमा करने का आखिरी मौका, 30 अक्टूबर के बाद सीबीएसई स्कूलों को कोई राहत नहीं
सभी पात्र विद्यार्थियों का पंजीयन समय पर पूरा किया जाए और निर्धारित शुल्क भी जमा किया जाए। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. 10वीं-12वीं की सूची लेट फीस के साथ होगी स्वीकार
  2. इसके बाद छात्रों को डेटा में सुधार का मिलेगा अवसर
  3. कुछ स्कूलों के विद्यार्थियों की सूची जमा होना बाकी है

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के बीच उन स्कूलों को राहत मिली है, जो निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों की एलओसी (लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स) जमा नहीं कर सके हैं।

आवश्यक संशोधन के लिए सुधार विंडो खोली जाएगी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसे स्कूलों को 30 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ सूची जमा करने का अवसर दिया है। इसके बाद छात्रों के विवरण में आवश्यक संशोधन के लिए सुधार विंडो खोली जाएगी।

21 अक्टूबर अंतिम तिथि तय की गई थी

बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का विवरण निर्धारित समय सीमा में जमा करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए 21 अक्टूबर अंतिम तिथि तय की गई थी।

अब अतिरिक्त शुल्क के साथ प्रक्रिया पूरी करनी होगी

अधिकांश स्कूलों ने समय रहते प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि कुछ स्कूलों की सूची जमा होना बाकी है। ऐसे संस्थानों को अब अतिरिक्त शुल्क के साथ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद स्कूलों को सूची जमा करने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है।

विद्यार्थियों के विवरण में गलती से बचने के निर्देश

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र विद्यार्थियों का पंजीयन समय पर पूरा किया जाए और निर्धारित शुल्क भी जमा किया जाए। एलओसी बोर्ड परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें दर्ज विवरण के आधार पर ही विद्यार्थियों की परीक्षा संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ती है।


जमा करने से पहले प्रविष्टियों की जांच कर लें

ऐसे में नाम की वर्तनी, विषय चयन या अन्य जानकारियों में त्रुटि होने पर विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से स्कूलों को सूची जमा करने से पहले सभी प्रविष्टियों की जांच करने की सलाह दी गई है।

सुधार विंडो में गलतियां ठीक करने का अवसर

एलओसी जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोर्ड की ओर से सुधार विंडो उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से निर्धारित नियमों के अनुसार विद्यार्थियों के विवरण में जरूरी संशोधन किया जा सकेगा।

विषय और अन्य विवरण सही दर्ज

छात्रों को भी अपने स्कूल से संपर्क कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, चुने गए विषय और अन्य विवरण सही दर्ज हैं। किसी तरह की गलती सामने आने पर समय रहते स्कूल को इसकी जानकारी देना जरूरी होगा।

फरवरी में शुरू हो सकती हैं बोर्ड परीक्षाएं

10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों ने तैयारी तेज कर दी है। सीबीएसई की ओर से सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम जारी किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से छात्र प्रश्नपत्र के प्रारूप, अंकों के विभाजन और उत्तर लिखने के तरीके को समझ सकते हैं।

अभ्यास और समयबद्ध रिवीजन महत्वपूर्ण रहेगा

परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए नियमित अभ्यास और समयबद्ध रिवीजन महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले शैक्षणिक सत्र में बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में शुरू हुई थीं। इसी आधार पर इस बार भी फरवरी से मुख्य परीक्षाएं शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

जनवरी में हो सकती हैं प्रायोगिक परीक्षाएं

प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी में आयोजित हो सकती हैं, हालांकि इनके कार्यक्रम और मुख्य परीक्षाओं की तारीखों को लेकर बोर्ड की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। बोर्ड परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की नजर अब परीक्षा टाइम टेबल पर है।

पढ़ाई की रणनीति तैयार कर सकेंगे

डेटशीट जारी होने के बाद छात्रों को विषयवार परीक्षा की तारीखों की जानकारी मिलेगी और वे उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई की रणनीति तैयार कर सकेंगे। फिलहाल बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया है।

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