नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक परिपत्र के माध्यम से वैधानिक भर्ती नियमों में निर्धारित अनिवार्य योग्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता। एकलपीठ के पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया लेखापाल के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए एकलपीठ के पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया।

सहायक ग्रेड-टू के पद पर पदोन्नति मिली मामला वन विभाग के कर्मचारी रमेश बोरीकर, पन्ना की पदोन्नति से संबंधित था। उनकी नियुक्ति 26 मई 1972 को वनरक्षक के पद पर हुई थी। बाद में 22 दिसंबर 1975 को उन्हें लोअर कैटेगरी क्लर्क और फिर सहायक ग्रेड-टू के पद पर पदोन्नति मिली।