जबलपुर के निसर्ग इस्पात परिसर में जंगली सुअरों के बाद तेंदुआ का शिकार, झाड़ियों में मिला शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: सिहोरा के ग्राम घुघरा में संचालित निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड परिसर में दो जंगली सुअरों का करंट से शिकार करने और सबूत छिपाने के लिए अवशेष दफनाएं जाने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि कंपनी के परिसर में एक तेंदुआ का शव मिलने से हड़कंप गया है। तेंदुआ का शुक्रवार की रात शव झाड़ियों में मिला। तेंदुआ की शिकार की सूचना मिलते ही शनिवार की सुबह वन विभाग का अमला भी मौके पर पहुंच गया और डाग स्वाक्ड की मदद से जांच शुरू कर दी है।

वन मंडल अधिकारी ऋषि मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम घुघरा स्थित निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के कैंपस में झाड़ियों के बीच एक तेंदुए का शव पड़ा हुआ है। मौके पर वन परिक्षेत्र सिहोरा के स्टॉफ को भेजा गया, जिसने तेंदुए के शव को मौके पर होने की पुष्टी की।