जबलपुर के निसर्ग इस्पात परिसर में जंगली सुअरों के बाद तेंदुआ का शिकार, झाड़ियों में मिला शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: सिहोरा के ग्राम घुघरा में संचालित निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड परिसर में दो जंगली सुअरों का करंट से शिकार करने और सबूत छिपाने के लिए अवशेष दफनाएं जाने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि कंपनी के परिसर में एक तेंदुआ का शव मिलने से हड़कंप गया है। तेंदुआ का शुक्रवार की रात शव झाड़ियों में मिला। तेंदुआ की शिकार की सूचना मिलते ही शनिवार की सुबह वन विभाग का अमला भी मौके पर पहुंच गया और डाग स्वाक्ड की मदद से जांच शुरू कर दी है।
वन मंडल अधिकारी ऋषि मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम घुघरा स्थित निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के कैंपस में झाड़ियों के बीच एक तेंदुए का शव पड़ा हुआ है। मौके पर वन परिक्षेत्र सिहोरा के स्टॉफ को भेजा गया, जिसने तेंदुए के शव को मौके पर होने की पुष्टी की।
इस फैक्ट्री कैंपस में पूर्व में भी वन्य प्राणियों के शव मिल चुके हैं। फिलहाल पूरे घटना क्षेत्र को सील कर डॉग स्वाक्ड की मदद से जांच कराई जा रही है। तेंदुआ का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि तेंदुआ का शिकार किस तरह किया गया है।
बता दें कि कंपनी का परिसर करीब 250 एकड़ में फैला है। इसी परिसर के दूसरे हिस्से में पिछले दिनों दो जंगली सुअरों के शिकार का मामला सामने आया था। आरोपितों ने सुअरों का करंट से शिकार किया था और अवशेष गड्ढा खोदकर दफना दिए थे। मामले की जांच के बाद वन विभाग ने जेसीबी से गड्ढा कर अवशेष को बाहर निकाला था और कंपनी के मैनेजर सहित तीन लोगों पर प्रकरण दर्ज किया था जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया था।
बहरहाल इस्पात परिसर में अब तेंदुआ का शव मिलने की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग रखने वाला डीवीआर घटना के बाद रहस्यमय तरीके से जल गया। विभाग को आशंका है कि यह सबूत मिटाने की सुनियोजित कोशिश हो सकती है।