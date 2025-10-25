MP के मंडला में स्कूल यूनिफार्म में शराब खरीदती छात्राओं का वीडियो वायरल, दुकान पर कार्रवाई की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर में संचालित कंपोजिट शराब दुकान से स्कूली छात्राओं को शराब बेचने का मामला प्रकाश में आया। इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। शुक्रवार की शाम ही प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी संबंधित शराब दुकान में पहुंच गए।

उन्होंने जहां दुकान के दस्तावेजों और स्टाक की जांच की, वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में अधिकारियों को साफ दिखाई दिया कि दुकान से स्कूली छात्राओं को शराब बेची गई। जबकि इस पर प्रतिबंध है। इस मामले में आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण तैयार कर कलेक्टर की न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।