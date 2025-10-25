मेरी खबरें
    MP के मंडला में स्कूल यूनिफार्म में शराब खरीदती छात्राओं का वीडियो वायरल, दुकान पर कार्रवाई की तैयारी

    प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने शराब दुकान पर जाकर जांच की। इसके साथ ही आस-पास के सीसीटीवी खंगाले जिसमें साफ दिख रहा है कि छात्रा को शराब बेची गई। जबकि नाबालिग को शराब बेचने पर प्रतिबंध है। ऐसे में अब दुकान पर कड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 02:22:03 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 02:24:22 PM (IST)
    वायरल वीडियो में छात्राएं शराब खरीदते नजर आ आ रही हैं।

    HighLights

    1. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जागा प्रशासन।
    2. शराब दुकान पर जाकर उसके स्टाक भी जांच की गई है।
    3. आस-पास के सीसीटीवी फुटेज में छात्राएं शराब खरीदते दिखीं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर में संचालित कंपोजिट शराब दुकान से स्कूली छात्राओं को शराब बेचने का मामला प्रकाश में आया। इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। शुक्रवार की शाम ही प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी संबंधित शराब दुकान में पहुंच गए।

    उन्होंने जहां दुकान के दस्तावेजों और स्टाक की जांच की, वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में अधिकारियों को साफ दिखाई दिया कि दुकान से स्कूली छात्राओं को शराब बेची गई। जबकि इस पर प्रतिबंध है। इस मामले में आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण तैयार कर कलेक्टर की न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।


    ठेकेदार पर हो सकता है जुर्माना

    नैनपुर की कंपोजिट शराब दुकान से स्कूली छात्रा को शराब बेचे जाने की पुष्टि हुई है। प्रकरण बनाकर कलेक्टर की न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे मामलों में ठेकेदार पर दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान है। - रामजी लाल पांडे, जिला आबकारी अधिकारी-मंडला।

