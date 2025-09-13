जबलपुर नगर निगम और 16 जोन कार्यालयों में लगी लोक अदालत, सर्वर डाउन से करदाताओं को परेशानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत शनिवार को नगर निगम मुख्यालय सहित निगम के सभी जोन कार्यालयों में भी लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें संपत्ति कर,जलकर जमा करने पर निर्धारित छूट देने का प्राविधान हैं।
छूट का लाभ उठाने करदाता भी कर जमा करने जोन कार्यालयों में पहुंच रहे परंतु सर्वर डाउन होने से कर जमा नहीं हो पा रहे। राजस्व अधिकारी कमल आनंद ने बताया कि करीब एक घंटे से ई नगर पालिका का सर्वर डाउन हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हैं। इधर कर जमा करने पहुंचे करदाता लाइन में खड़े सर्वर चालू होने का इंतजार कर परेशान हो रहे हैं।
