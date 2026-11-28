नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित पांच सरकारी और करीब 13 निजी वेटरनरी डिप्लोमा काॅलेजों की सीटें भरने के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई।वेटरनरी काॅलेज जबलपुर के ऑडिटोरियम में हुई काउंसलिंग में विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम रही।

करीब 780 रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए महज 150 विद्यार्थी ही पहुंचे। छह चरण की काउंसलिंग के बाद भी सीटें खाली रहना निजी काॅलेजों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। काउंसलिंग के दौरान सीट आवंटन के नियमों को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों ने नाराजगी जताई। आरोप है कि डिप्लोमा कोर्स की फ्री सीट पर पहले से प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को दूसरे काॅलेज में फ्री सीट खाली होने के बावजूद प्रवेश का अवसर नहीं दिया गया। निजी काॅलेजों की संख्या बढ़ी, विद्यार्थी नहीं मिल रहे।