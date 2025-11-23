मेरी खबरें
    जबलपुर में घंटों लाइन में लगकर भी नहीं मिल रही LPG सिलेंडर, 20 दिनों से संकट में हजारों उपभोक्ता

    जबलपुर में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। यह स्थिति पिछले 20 दिनों से बनी हुई है, संभवतः और कुछ दिन यह समस्या बनी रह रकती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 03:02:45 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 03:05:28 PM (IST)
    गोहलपुर में एचपी गैस एजेंसी के सामने लंबी कतार में खड़े लोग

    HighLights

    1. बाटलिंग प्लांट से आधे मिल रहे सिलेंडर
    2. 10 हजार तक पहुंच गई सिलेंडर की वेटिंग
    3. जबलपुर में 02 लाख LPG गैस कनेक्शन धारक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: जिले में घरेलू गैस सिलेंडर (एलपीजी) की आपूर्ति इन दिनों चरमरा गई है। खासतौर से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के सिलेंडरों की किल्लत से उपभोक्ता परेशान हैं। एक सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ता एजेंसियों के सामने घंटों कतार में लगने को मजबूर हैं। 10 हजार सिलेंडरों की वेटिंग होने से घरों तक सप्लाई बीते 20 दिनों से प्रभावित है।

    दरअसल, मनेरी स्थित एचपीसीएल के बाटलिंग प्लांट की क्षमता करीब 24 से 25 हजार सिलेंडर प्रतिदिन की है। पाइपलाइन में खराबी और जबलपुर के प्लांट से एलपीजी की खेप भोपाल भेजे जाने से सप्लाई प्रभावित है। यही कारण है घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि दो-चार दिन में रसोई गैस की किल्लत दूर हो जाएगी और वेटिंग में कमी आएगी।


    20 दिन से है संकट

    जबलपुर में एचपी कंपनी के गैस सिलेंडर 20 दिनों से उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं। जो उपभोक्ता सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी पहुंच रहे हैं, उन्हें भी घंटों कतारबद्ध होना पड़ रहा है। इनमें से अधिकांश को फिर भी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है।

    जिले में करीब साढ़े तीन लाख गैस उपभोक्ता हैं, जिसमें एचपी, भारत और इंडेन एलपीजी गैस कनेक्शन धारक हैं। खाद्य विभाग के मुताबिक एचपी कंपनी के बाटलिंग प्लांट की पाइपलाइन में खराबी आने से मांग और आपूर्ति बाधित हो रही है।

    गैस पहुंचाने का टेंडर खत्म हो गया है

    सूत्रों के अनुसार जबलपुर और भोपाल समेत प्रमुख शहरों में बने एलपीजी रिफिल प्लांट तक वाहनों की मदद से एलपीजी आती है। कैप्शूलनुमा वाहनों के संचालक का काम निजी कंपनी के पास है। इस कंपनी का भोपाल में गैस पहुंचाने का टेंडर खत्म हो गया है। इस वजह से एचपीसीएल के माध्यम से रिफिल से भरे ट्रक को भोपाल भेजा जा रहा है।

    एचपीसीएल में रसोई गैस को लेकर समस्या आ रही है। कलेक्टर ने कंपनी के प्रतिनिधियों से चर्चा की थी। तब बताया गया कि बाटलिंग प्लांट में कुछ समस्या है। जिसे दो-चार दिन में ठीक कर लिया जाएगा। वहीं भोपाल में भी आपूर्ति के कारण परेशानी बढ़ी है। दो-चार दिन में इस समस्या के निराकरण होने की संभावना है।

    -राजधर साकेत, प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक

