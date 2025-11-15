MP में बड़ी भर्ती: जनजातीय विभाग में इस पोस्ट पर 5000 लोगों की अगले साल होगी नियुक्ति, सीएम का ऐलान

नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय समाज के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से जनजातीय विभाग में पांच हजार छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही विभाग द्वारा संचालित सभी बालिका आश्रम शालाओं और छात्रावासों के नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखे जाएंगे।

छात्रावासों के नए नामों का ऐलान मुख्यमंत्री ने जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जनजातीय विभाग की बालक आश्रम शालाओं और छात्रावासों के नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर रखे जाएंगे।