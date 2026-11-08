ट्रेनों में अवैध वेंडरों पर जबलपुर में रेलवे का बड़ा एक्शन, 19 गिरफ्तार, 39 हजार का जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ के बीच बेखौफ घूम रहे अवैध वेंडरों की समस्या पर लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद रेलवे प्रशासन ने इन पर शिकंजा कस दिया है। रेलवे स्टेशनों से लेकर ट्रेनों तक बिना अनुमति खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ रेलवे ने विशेष अभियान चलाया। शुक्रवार और शनिवार को की गई कार्रवाई में 19 अवैध वेंडरों को पकड़ा गया। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए 39 हजार रुपये की जुर्माना रसीद काटी गई। अभियान में सतर्कता विभाग, वाणिज्य विभाग और रेल सुरक्षा बल की संयुक्त टीम शामिल रही।

नईदुनिया की ओर लगातार ट्रेनों में अवैध वेंडरों की सक्रियता, बिना अनुमति खाद्य सामग्री की बिक्री और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाया जा रहा था। त्योहारों में बढ़ती भीड़ के बीच अवैध वेंडर चोरी-छिपे ट्रेनों में प्रवेश कर खाद्य सामग्री बेच रहे थे। इस दौरान खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और उसके सुरक्षित रखरखाव को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे।