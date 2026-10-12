जबलपुर में साली ने रची साजिश, मूक-बधिर महिला की हत्या कर लूटे जेवर; यह है पूरा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। खितौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत् घर में अकेली मूक-बधिर महिला को निशाना बनाकर लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पहचान उजागर होने के डर से कर दी हत्या महिला की हत्या की साजिश उसकी रिश्ते की बहन ने ही रची थी। उसने महिला के अकेले होने की जानकारी देकर अपने पति के स्वजन और उसके साथियों को वारदात के लिए बुलाया। आरोपियों ने महिला के हाथ-पैर बांधे, जेवर लूटे और पहचान उजागर होने के डर से उसकी हत्या कर दी।

आरोपियों को गिरफ्तार कर जेवर भी बरामद किए खितौला पुलिस ने एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे गए जेवर भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कटनी जिले के कैमोर थाना क्षेत्र के बुद्धा मोड़ग्राम नन्हवाराकला निवासी संदीप बर्मन (20), सुनील बर्मन (28), संदीप बर्मन (20) और खिताैला के ग्राम दरौलीकला निवासी सरिता बर्मन (37) शामिल है।