नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बिजली का उपयोग करते रहे, बिल जमा करने की बारी आई तो नोटिस और चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर दिया। शहर के ऐसे ही बड़े बकायादारों पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बड़ी कार्रवाई की।

शहर के 417 बकायादारों पर करीब 1.74 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। कंपनी की अलग-अलग टीमों ने अभियान चलाकर इनके बिजली कनेक्शन काटे। कार्रवाई के दौरान करीब 27 लाख रुपये की वसूली भी की गई। ऐसे बड़े बकायादारों के बैंक खाते फ्रीज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।