ममता बनर्जी के भतीजे को मिली राहत, गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को भेजा नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को नियत कर दी है।

अभिषेक बनर्जी को मिली राहत अभिषेक की ओर से दलील दी गई थी कि वे वर्तमान में टीएमसी सांसद हैं और उनके फरार होने की संभावना नहीं है। उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत प्रदान किए जाने का आवेदन दिया था। किंतु कोर्ट ने उस पर विचार न करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।