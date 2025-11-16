युवाओं के लिए खुशखबरी, शुरू होने जा रही अग्निवीर भर्ती, 23 नवंबर से 05 दिसंबर तक रैली का आयोजन

मेरी खबरें
    Agniveer Bharti 2025: सेना भर्ती कार्यालय महू द्वारा अग्निवीर भर्ती रैली 2025-26 खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इसमें इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिले के उम्मीदवार जिन्होंने अग्निवीर ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं।

    By Harshal Gehlot
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 10:38:09 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 10:38:09 PM (IST)
    23 नवंबर से 05 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन।

    1. सेना भर्ती कार्यालय महू द्वारा अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन
    2. इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों के उम्मीदवार लेंगे भाग
    3. उम्मीदवारों को रैली प्रवेश पत्र ईमेल और वेबसाइट भेजे गए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। सेना भर्ती कार्यालय महू द्वारा अग्निवीर भर्ती रैली 2025-26 खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इसमें इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिले आगर मालवा, आलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, धार, झाबुआ, इंदौर, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन के उम्मीदवार जिन्होंने अग्निवीर ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं।

    उम्मीदवारों को रैली प्रवेश पत्र भेजे गए

    परीक्षा उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को रैली प्रवेश पत्र ईमेल और इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.indianarmy.nic.in पर भेज दिए गए हैं। उम्मीदवार रैली के दिन रैली प्रवेश पत्र के साथ सभी मूल दस्तावेज और रंगीन फोटो के साथ रैली में भाग ले सकते हैं।


    भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी- सेना कार्यालय

    सेना भर्ती कार्यालय महू के निदेशक ने बताया कि अभ्यर्थी ध्यान रखें कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं है और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता पर आधारित है। उम्मीदवार को किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो उन्हें सेना में भर्ती करवाने के लिए वादा करता है।

    अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार सेना भर्ती कार्यालय महू से मोबाइल नंबर 76488 15570 पर संपर्क कर सकते हैं।

