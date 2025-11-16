युवाओं के लिए खुशखबरी, शुरू होने जा रही अग्निवीर भर्ती, 23 नवंबर से 05 दिसंबर तक रैली का आयोजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। सेना भर्ती कार्यालय महू द्वारा अग्निवीर भर्ती रैली 2025-26 खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इसमें इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिले आगर मालवा, आलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, धार, झाबुआ, इंदौर, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन के उम्मीदवार जिन्होंने अग्निवीर ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं।

उम्मीदवारों को रैली प्रवेश पत्र भेजे गए परीक्षा उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को रैली प्रवेश पत्र ईमेल और इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.indianarmy.nic.in पर भेज दिए गए हैं। उम्मीदवार रैली के दिन रैली प्रवेश पत्र के साथ सभी मूल दस्तावेज और रंगीन फोटो के साथ रैली में भाग ले सकते हैं।