जबलपुर में रेलवे प्लेटफॉर्म पर मोटरसाइकिल लेकर पहुंचा व्यक्ति, आरपीएफ ने पकड़ा, केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर छह पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर पहुंच गया। वीआइपी गेट पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड आरक्षक ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह सुरक्षा निर्देशों की अनदेखी कर मोटरसाइकिल सहित प्लेटफार्म पर प्रवेश कर गया। घटना की जानकारी मिलते ही सक्रिय हुई रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की टीम ने उसे मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया।
घटना बुधवार रात करीब 10:15 बजे की है। प्लेटफार्म नंबर छह के जन आहार गेट पर होमगार्ड आरक्षक रूपेश यादव ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने मोटरसाइकिल लेकर पहुंच रहे व्यक्ति को प्लेटफार्म पर जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माना। सूचना पर सहायक उप निरीक्षक धीरज कुमार स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और उसे पकड़कर आरपीएफ पोस्ट ले आए।
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गनीमत यह रही कि यात्रियों के पैदल आवाजाही के लिए निर्धारित क्षेत्र में मोटरसाइकिल लेकर आरोपित के प्रवेश से कोई क्षति नहीं हुई। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राजीव खरब ने बताया कि पूछताछ में आरोपित की पहचान रामपुर के शंकर शाह नगर निवासी सौरव मिश्रा (39) के रूप में हुई। उसने प्लेटफार्म पर मोटरसाइकिल खड़ी करने और अनधिकृत प्रवेश की बात स्वीकार की।
आरपीएफ ने आरोपित के विरुद्ध रेल अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया। घटना में प्रयुक्त बाइक (एमपी 20 एनक्यू 5910) जब्त की गई। नोटिस और वैधानिक कार्रवाई के बाद उसे पाबंद कर छोड़ दिया गया।