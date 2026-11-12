जबलपुर में रेलवे प्लेटफॉर्म पर मोटरसाइकिल लेकर पहुंचा व्यक्ति, आरपीएफ ने पकड़ा, केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर छह पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर पहुंच गया। वीआइपी गेट पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड आरक्षक ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह सुरक्षा निर्देशों की अनदेखी कर मोटरसाइकिल सहित प्लेटफार्म पर प्रवेश कर गया। घटना की जानकारी मिलते ही सक्रिय हुई रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की टीम ने उसे मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया।

रोकने के बाद भी नहीं माना युवक घटना बुधवार रात करीब 10:15 बजे की है। प्लेटफार्म नंबर छह के जन आहार गेट पर होमगार्ड आरक्षक रूपेश यादव ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने मोटरसाइकिल लेकर पहुंच रहे व्यक्ति को प्लेटफार्म पर जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माना। सूचना पर सहायक उप निरीक्षक धीरज कुमार स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और उसे पकड़कर आरपीएफ पोस्ट ले आए।