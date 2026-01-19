जबलपुर स्टेशन पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग का फर्जी वीडियो बनाने वाला आया पकड़ में, पहले भी कर चुका है ऐसी हरकत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर विमान की इमरजेंसी लैडिंग का फर्जी फोटो एवं वीडियो महाकोशल कॉलेज के एक छात्र ने बनाया था। सोशल मीडिया पर वायरल किए गए भ्रामक वीडियो एवं सूचना से लोग घबरा गए थे। घटना के बाद पुलिस अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया यूजर की तलाश कर रही थी।

छानबीन में खमरिया पुलिस को अफवाह फैलाने में नरसिंहपुर जिले के निवासी अभि पटेल की भूमिका पता चला। तब उसे तलाश कर पकड़ा गया। थाने लाकर पूछताछ की गई। उसके बाद उसकी मोबाइल से भ्रामक वीडियो पोस्ट को डिलीट कराया गया। पूछताछ में उसने सोशल मीडिया पर अपने फालोअर बढ़ाने के लिए झूठी सूचना व वीडियो प्रसारित करना बताया। पुलिस ने आरोपी छात्र पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।

विमानतल प्रबंधन की शिकायत पर कार्रवाई जबलपुर स्टेशन पर विमान उतरने की भ्रामक सूचना एवं वीडियो वायरल करने को डुमना विमानताल प्रबंधन ने संज्ञान लिया था। घटना की खमरिया पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस साइबर सेल की सहायता से भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी छात्र तक पहुंची। पुलिस ने छात्र को दोबारा झूठी सूचना या अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसी छात्र ने दो बार किया एक जैसा कृत्य स्टेशन पर विमान की इमरजेंसी लैडिंग की अफवाह से पूर्व जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक चार्टर्ड प्लेन के खेत में उतरने का फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यह भ्रामक वीडियो भी आरोपित अभि ने वायरल किया था, इसका पता पुलिस को छानबीन में चला है।