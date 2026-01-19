मेरी खबरें
    जबलपुर स्टेशन पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग का फर्जी वीडियो बनाने वाला आया पकड़ में, पहले भी कर चुका है ऐसी हरकत

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 09:46:29 AM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 09:52:17 AM (IST)
    जबलपुर स्टेशन पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग का फर्जी वीडियो बनाने वाला आया पकड़ में, पहले भी कर चुका है ऐसी हरकत
    कॉलेज छात्र ने यह फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर किया था शेयर।

    HighLights

    1. पुलिस को अफवाह फैलाने में नरसिंहपुर जिले के निवासी अभि पटेल की भूमिका पता चली थी
    2. उसने सोशल मीडिया पर अपने फालोअर बढ़ाने के लिए झूठी सूचना व वीडियो वायरल किए
    3. इसके पहले चाटर्ड प्लेन खेत में उतरने का वीडियो भी इसी छात्र अभि पटेल ने बनाया था

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर विमान की इमरजेंसी लैडिंग का फर्जी फोटो एवं वीडियो महाकोशल कॉलेज के एक छात्र ने बनाया था। सोशल मीडिया पर वायरल किए गए भ्रामक वीडियो एवं सूचना से लोग घबरा गए थे। घटना के बाद पुलिस अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया यूजर की तलाश कर रही थी।

    छानबीन में खमरिया पुलिस को अफवाह फैलाने में नरसिंहपुर जिले के निवासी अभि पटेल की भूमिका पता चला। तब उसे तलाश कर पकड़ा गया। थाने लाकर पूछताछ की गई। उसके बाद उसकी मोबाइल से भ्रामक वीडियो पोस्ट को डिलीट कराया गया। पूछताछ में उसने सोशल मीडिया पर अपने फालोअर बढ़ाने के लिए झूठी सूचना व वीडियो प्रसारित करना बताया। पुलिस ने आरोपी छात्र पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।


    विमानतल प्रबंधन की शिकायत पर कार्रवाई

    जबलपुर स्टेशन पर विमान उतरने की भ्रामक सूचना एवं वीडियो वायरल करने को डुमना विमानताल प्रबंधन ने संज्ञान लिया था। घटना की खमरिया पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस साइबर सेल की सहायता से भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी छात्र तक पहुंची। पुलिस ने छात्र को दोबारा झूठी सूचना या अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    इसी छात्र ने दो बार किया एक जैसा कृत्य

    स्टेशन पर विमान की इमरजेंसी लैडिंग की अफवाह से पूर्व जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक चार्टर्ड प्लेन के खेत में उतरने का फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यह भ्रामक वीडियो भी आरोपित अभि ने वायरल किया था, इसका पता पुलिस को छानबीन में चला है।

    आरोपित छात्र ने खेत में खड़े एक चार्टर्ड विमान के साथ ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा होने का फर्जी फोटो साझा किया था। उसके बाद कुछ दिन पूर्व ही उसने जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक इंजन टकराकर खड़े विमान का फर्जी फोटो एवं वीडियो बनाकर सनसनी फैला दिया था। उसके कृत्य से प्रशासन, पुलिस, विमान प्रबंधन से लेकर आम लोग परेशान हो गए थे।

