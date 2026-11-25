अतुल शुक्ला, नईदुनिया, जबलपुर। प्रदेश में किस मंडी में किस कृषि उपज की आवक अधिक है, कहां किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं और किन क्षेत्रों में कृषि कारोबार की संभावनाएं अधिक हैं, अब इन सवालों का जवाब नक्शों के जरिए समझा जा सकेगा।

कृषि बाजार की क्षेत्रवार स्थिति समझने का प्रयास जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्र एवं कृषि प्रबंधन विभाग ने इसे तैयार किया है। इस एटलस में प्रदेश की 258 कृषि उपज मंडियों के आंकड़ों को समाहित कर कृषि बाजार की क्षेत्रवार स्थिति समझने का प्रयास किया गया है।

केवल मंडियों की जानकारी का संकलन नहीं यह एटलस केवल मंडियों की जानकारी का संकलन नहीं है, बल्कि प्रदेश के कृषि बाजार की स्थिति, क्षेत्रीय असमानताओं और बदलते कारोबार के रुझानों को समझने का एक वैज्ञानिक आधार भी है। एटलस को जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि के डा. गौरव कुमार वानी और अराधना सिंह राजपूत ने तैयार किया है। आठ संभाग, 258 मंडियों का भौगोलिक विश्लेषण मध्यप्रदेश में आठ संभागों के अंतर्गत 258 कृषि उपज मंडी समितियां संचालित हैं। वर्ष 2019 के वर्गीकरण के अनुसार इनमें 39 मंडियां ए ग्रेड, 41 बी ग्रेड, 57 सी ग्रेड और 121 डी ग्रेड की थीं। मंडियों की श्रेणी, कृषि फसल की संख्या, कारोबार और आवक में काफी अंतर है।