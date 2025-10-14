Pushya Nakshatra 2025: पुष्य नक्षत्र पर बाजार हैं गुलजार, खरीदारी के लिए बन रहा महामुहूर्त, खरीदी करने उमड़ें ग्राहक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रकाश के महापर्व दीपावली के पूर्व संस्कारधानी के मुख्य व उपनगरीय बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। मंगलवार और बुधवार को क्रमश: मंगल व बुध पुष्य नक्षत्र के कारण बाजारों में ग्राहकों के उमड़ने की संभावना है। इस वर्ष दीपावली छह दिनी होने के कारण बाजार को अधिक लाभ होने की आशा है। माना जा रहा है कि ग्यारस तक बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में बिक्री होती रहेगी।

दरअसल, सनातनी हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने और शुभ खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। 14 और 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। वैदिक पंचाग के अनुसार मंगलवार 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 54 मिनट से पुष्य नक्षत्र शुरू होगा जिसका समापन बुधवार 15 अक्टूबर को प्रात: काल 12 बजे होगा।

सभी नक्षत्रों का राजा पुष्य ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक पुष्य नक्षत्र भी है। इसे सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है। यह एक शुभ नक्षत्र है। जब यह बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध पुष्य योग कहा जाता है। बुध ग्रह धन और बुद्धि का कारक है, जबकि पुष्य नक्षत्र शुभता और उन्नति का प्रतीक है। बुध पुष्य योग में किए गए कार्य आर्थिक उन्नति में सहायक होते हैं। व्यापार में लाभ और धन प्राप्ति के लिए यह योग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गणेशजी की उपासना करना लाभकारी इस योग में व्यापार, शिक्षा या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है। संपत्ति खरीदने, नया व्यवसाय शुरू करने या धन निवेश करने के लिए यह दिन सबसे अच्छा माना जाता है। गृह निर्माण, गहनों की खरीदारी और पारिवारिक निर्णयों के लिए यह दिन शुभ होता है। यह योग गृहस्थ जीवन में शांति और संतुलन लाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करना बेहद फलदायी माना जाता है। विशेष रूप से इस दिन गणेशजी की उपासना करना लाभकारी माना गया है।