मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Pushya Nakshatra 2025: पुष्य नक्षत्र पर बाजार हैं गुलजार, खरीदारी के लिए बन रहा महामुहूर्त, खरीदी करने उमड़ें ग्राहक

    Diwali 2025: प्रकाश के महापर्व दीपावली के पूर्व बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। मंगलवार और बुधवार को क्रमश: मंगल व बुध पुष्य नक्षत्र के कारण बाजारों में ग्राहकों के उमड़ने की संभावना है। इस वर्ष दीपावली छह दिनी होने के कारण बाजार को अधिक लाभ होने की आशा है। माना जा रहा है कि ग्यारस तक बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में बिक्री होती रहेगी।

    By Surendra Dubey
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 07:19:10 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 07:19:10 PM (IST)
    Pushya Nakshatra 2025: पुष्य नक्षत्र पर बाजार हैं गुलजार, खरीदारी के लिए बन रहा महामुहूर्त, खरीदी करने उमड़ें ग्राहक
    Pushya Nakshatra 2025 पर बाजार हैं गुलजार।

    HighLights

    1. आज 'मंगल पुष्य' और कल 'बुध पुष्य' नक्षत्र
    2. बाजार में शगुन की खरीदी करने उमड़ेंगे ग्राहक
    3. दीपावली से पूर्व प्रतिवर्ष आता है शुभ पुष्य योग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रकाश के महापर्व दीपावली के पूर्व संस्कारधानी के मुख्य व उपनगरीय बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। मंगलवार और बुधवार को क्रमश: मंगल व बुध पुष्य नक्षत्र के कारण बाजारों में ग्राहकों के उमड़ने की संभावना है। इस वर्ष दीपावली छह दिनी होने के कारण बाजार को अधिक लाभ होने की आशा है। माना जा रहा है कि ग्यारस तक बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में बिक्री होती रहेगी।

    दरअसल, सनातनी हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने और शुभ खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। 14 और 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। वैदिक पंचाग के अनुसार मंगलवार 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 54 मिनट से पुष्य नक्षत्र शुरू होगा जिसका समापन बुधवार 15 अक्टूबर को प्रात: काल 12 बजे होगा।


    सभी नक्षत्रों का राजा पुष्य

    ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक पुष्य नक्षत्र भी है। इसे सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है। यह एक शुभ नक्षत्र है। जब यह बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध पुष्य योग कहा जाता है। बुध ग्रह धन और बुद्धि का कारक है, जबकि पुष्य नक्षत्र शुभता और उन्नति का प्रतीक है। बुध पुष्य योग में किए गए कार्य आर्थिक उन्नति में सहायक होते हैं। व्यापार में लाभ और धन प्राप्ति के लिए यह योग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

    गणेशजी की उपासना करना लाभकारी

    इस योग में व्यापार, शिक्षा या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है। संपत्ति खरीदने, नया व्यवसाय शुरू करने या धन निवेश करने के लिए यह दिन सबसे अच्छा माना जाता है। गृह निर्माण, गहनों की खरीदारी और पारिवारिक निर्णयों के लिए यह दिन शुभ होता है। यह योग गृहस्थ जीवन में शांति और संतुलन लाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करना बेहद फलदायी माना जाता है। विशेष रूप से इस दिन गणेशजी की उपासना करना लाभकारी माना गया है।

    सज गए बाजार

    पुष्य नक्षत्र में सभी प्रकार की खरीदी शुभ और स्थायी होती है। इसलिए इस दिन सोना, चांदी, आभूषण, वस्त्र, भूमि, भवन, वाहन खरीदना शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के लिए शहर के बाजार सज चुके हैं। लोगों को खरीदारी के लिए महा मुहूर्त का इंतजार है। दुकानों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। पुष्य नक्षत्र पर जमकर खरीदारी की जाएगी व बाजार में धनवर्षा होगी। इसके लिए बाजार सज गए हैं।

    यह भी पढ़ें- Festival Special Train: ग्वालियर को रेलवे का दीवाली गिफ्ट... त्योहार पर अब कोई नहीं रहेगा परिवार से दूर! यहां से चलेगी स्पेशल ट्रेन

    दोनों दिन होगी जमकर खरीदारी

    ज्योतिषाचार्यों पं. सौरब दुबे के अनुसार पुष्य नक्षत्र 14 अक्टूबर को शाम 5.17 बजे से प्रारंभ होगा। यह अगले दिन 15 अक्टूबर को शाम 4.39 बजे तक रहेगा। नक्षत्र की कुल अवधि 23 घंटा 22 मिनट रहेगी । मंगलवार के बाद बुधवार को भी पूरे दिन पुष्य नक्षत्र में जमकर खरीदारी होगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.