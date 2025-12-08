नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट व न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि बीमारी छिपाकर विवाह करना क्रूरता की श्रेणी में आता है। लिहाजा, पति द्वारा विवाह विच्छेद की मांग स्वीकार की जाती है।

मंडला निवासी महेंद्र कुशवाहा की ओर से कुटुंब न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें विवाह विच्छेद की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि विवाह के बाद पता चला कि पत्नी मिर्गी की बीमारी से ग्रस्त है। यह बात ससुराल पक्ष से छिपाई थी।

जब मिर्गी के दौरे बार-बार पड़ने लगे, तब सच्चाई उजागर हो गई। जब पूछताछ की गई तो पत्नी व उसके मायके वालों ने बीमारी होने से इन्कार कर दिया। हाई कोर्ट ने पति का पक्ष मजबूत पाकर उसकी मांग स्वीकार कर ली। हिंदू पति का मुस्लिम पत्नी से विवाह प्रविधान अनुसार पहले से ही शून्य जबलपुर कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विजय सिंह कावछा की अदालत ने अपने एक आदेश में साफ किया कि हिंदु पति का मुस्लिम पत्नी से विवाह प्रविधान अनुसार पहले से ही शून्य है, अत: शून्यीकरण का अावेदन निरस्त किया जाता है। आवेदक अरमान श्रीवास्तव ने शाहीन बेगम से विवाह किया था। विवाह के बाद विवाद की स्थिति निर्मित होने पर अदालत चला आया।