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जबलपुर की पारले-जी बिस्किट फैक्ट्री में आग... धुएं का गुबार देख मची भगदड़, दमकल की 7 गाड़ियां तैनात

शहर के रिछाई औद्योगिक क्षेत्र स्थित पारले-जी (Parle-G) बिस्किट फैक्ट्री में सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह है कि उसकी ऊ...और पढ़ें

By Sunil dahiyaEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 03:08:50 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 03:15:14 PM (IST)
जबलपुर की पारले-जी बिस्किट फैक्ट्री में आग... धुएं का गुबार देख मची भगदड़, दमकल की 7 गाड़ियां तैनात
जबलपुर के रिछाई स्थित पारले-जी फैक्ट्री में लगी भीषण आग

HighLights

  1. जबलपुर के रिछाई स्थित पारले-जी फैक्ट्री में लगी भीषण आग
  2. आग की लपटों और धुएं के गुबार से परिसर में मची अफरा-तफरी
  3. नगर निगम की 7 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर के रिछाई औद्योगिक क्षेत्र स्थित पारले-जी (Parle-G) बिस्किट फैक्ट्री में सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह है कि उसकी ऊंची लपटें और धुएं का काला गुबार दूर-दूर तक आसमान में दिखाई दे रहा है। अचानक भड़की आग से पूरे औद्योगिक परिसर और फैक्ट्री में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घटना की सूचना तुरंत नगर निगम के दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद बिना समय गंवाए दमकल की 7 गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया गया। फिलहाल दमकल की टीम कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई है। आग लगने के मुख्य कारणों और इससे हुए नुकसान का तत्काल पता नहीं चल सका है।