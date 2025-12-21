मेरी खबरें
    आदिवासी युवक की मौत मामले में एएसआइ सहित चार पुलिसकर्मी गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के बाद दर्ज हुआ मामला

    By Shyam MishraEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 11:15:42 AM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 11:16:39 AM (IST)
    आदिवासी युवक की मौत मामले में एएसआइ सहित चार पुलिसकर्मी गिरफ्तार।

    HighLights

    1. आदिवासी युवक की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा खुलासा
    2. जांच में पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई
    3. ग्रामीणों ने चोरी का संदेह जताते हुए बंधक बना लिया था

    नईदुनिया प्रतिनिधि,मऊगंज। जिले में थाने में आदिवासी युवक की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मजिस्ट्रेटियल जांच में पुलिस की भूमिका उजागर होने के बाद एएसआइ सूर्यबली सिंह सहित चार पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है।

    मामला जिले के घुरेहटा वार्ड क्रमांक 12 निवासी आदिवासी युवक कैलाश कोल उम्र 29 वर्ष की मौत से संबंधित है।

    ग्रामीणों ने चोरी का संदेह जताते हुए बंधक बना लिया था

    घटना 16 फरवरी 2023 को हुई थी, जब ग्रामीणों ने युवक पर चोरी का संदेह जताते हुए उसे बंधक बना लिया था। सूचना मिलने पर डायल-100 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को थाने ले आई। उसे मुंशी कक्ष में बैठाया गया था। उस समय एएसआइ सूर्यबली सिंह थाने में ड्यूटी पर तैनात थे।


    बताया गया है कि युवक के शरीर पर पहले से ही गंभीर चोटों के निशान थे। थाने में पूछताछ के दौरान उसकी हालत बिगड़ी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई।

    जांच में पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई

    आदिवासी युवक की मौत की खबर फैलते ही परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद थाने में हंगामा हुआ। इस घटना के बाद मामला दर्ज कर मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए गए थे।

    जांच के दौरान थाने के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए। इनकी समीक्षा में एएसआइ सूर्यबली सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई गई।

    इन पुलिसकर्मियों को किया गया गिरफ्तार

    मजिस्ट्रेट जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने एएसआइ सूर्यबली सिंह, विवेक गिरी, वीरेंद्र उर्फ वीरू रजक और गणेश गिरी को आरोपी बनाया है।

    इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 330, 342, 34 और एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

    यह मामला एक पुराने प्रकरण से जुड़ा है, जिसकी जांच लंबे समय से चल रही थी। जांच पूरी होने के बाद चार आरोपियों को चिह्नित कर कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की विवेचना जारी है और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

    -सचि पाठक,एसडीओपी,मऊगंज।

