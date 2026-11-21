सुनील दाहिया , नईदुनिया जबलपुर। अब दमकल वाहनों की रवानगी से लेकर घटनास्थल पर पहुंचने और आग बुझाने के बाद वापस स्टेशन लौटने तक की पूरी गतिविधि पर डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए दमकल वाहनों में मोबाइल डेटा टर्मिनल (एमडीटी) डिवाइस लगाए जाएंगे।

बचाव कार्य में समय कम करने में मदद मिलेगी खास खासबात यह है कि इस व्यवस्था को मध्य प्रदेश के एकीकृत आपातकालीन सेवा नंबर 112 से जोड़ा जाएगा। इससे आगजनी की सूचना मिलते ही संबंधित दमकल वाहन तक घटनास्थल की जानकारी पहुंच सकेगी और राहत एवं बचाव कार्य में लगने वाला समय कम करने में मदद मिलेगी।

नगर निगम मुख्यालय स्थित दमकल वाहनों में लगाया जाएगा डायरेक्ट्रेट भोपाल की ओर से प्रथम चरण में नगर निगम को आठ मोबाइल डेटा टर्मिनल डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। इन डिवाइस को शुरुआती तौर पर नगर निगम मुख्यालय स्थित दमकल वाहनों में लगाया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से जोन स्तर पर संचालित अन्य दमकल वाहनों को भी इस तकनीक से लैस किया जाएगा। एमडीटी के माध्यम से कंट्रोल रूम को वाहनों की लोकेशन और उनकी गतिविधियों की वास्तविक समय में जानकारी मिल सकेगी। चुनौती भी कम नहीं हालांकि इस नई व्यवस्था में अभी वक्त लगेगा। इस तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करना नगर निगम के लिए किसी चुनौती से कम नही है। क्योंकि अभी साफ्टवेयर इंस्टाल नहीं हुआ है। नगर निगम का अग्निशमन शाखा में ज्यादातर आउटसोर्स कर्मचारी है। उन्हें प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है। दमकल वाहनों को 112 से मैपिंग कराने पत्राचार किया जा रहा है।