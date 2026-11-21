नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। केंद्रीय संस्थानों में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक जालसाज ने 506 आर्मी बेस वर्कशाप के सीनियर ड्राफ्टमैन से 59 लाख 50 हजार रुपये ठग लिए। आरोपी ने प्रभावशाली नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से करीबी होने का दावा किया था।

पत्नी की पोस्टिंग सिहोरा के ग्राम पोंडा में थी प्रियदर्शनी कालोनी निवासी अर्पित मोसिस 506 आर्मी बेस वर्कशाॅप में सीनियर ड्राफ्टमैन हैं। उनकी पत्नी की पोस्टिंग सिहोरा के ग्राम पोंडा में थी। तब कार का बीमा कराने के लिए एजेंट बनकर आयुष सेन उनके पास आया। जान-पहचान बढ़ने पर बातों-बातों में बताई दिल की बात जान-पहचान बढ़ने पर बातों-बातों में आयुष ने अर्पित को बताया कि उसकी पहचान का एक व्यक्ति सरकारी नौकरियां लगवाता है। पूछने पर उसने बताया कि दिल्ली निवासी श्रीकुमार केशव से अपनी पहचान बताई ओर दावा किया कि केशव की बड़े नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों तक पहुंच है।