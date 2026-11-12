जबलपुर के रांझी में मोबाइल स्नेचिंग गैंग का जुलूस निकाला, सरगना लखन चौधरी सहित चार गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। थाना रांझी पुलिस ने मोबाइल स्नेचिंग गैंग का पर्दाफाश करते हुए सरगना सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपितों का क्षेत्र में जुलूस भी निकाला, ताकि क्षेत्र में अपराधियों में भय और आम लोगों में सुरक्षा का संदेश जाए।

तीन और चार नवंबर की दरमियानी रात को एएसएफ जवान प्रदीप पांडे कहीं से आ रहे थे। वह सिविल ड्रेस में थे। इसी दौरान उनके हाथ में रखा मोबाइल कुछ लड़कों ने छीनकर दो गाड़ियों से भाग गए थे। शिकायत पर थाना रांझी में तत्काल मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संदेहियों की पता-तलाश शुरू की।