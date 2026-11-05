जबलपुर में साइबर ठगी : फोटो दिखाकर तो कहीं ऑनलाइन खरीदारी कर रकम निकाली

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रखे हैं। कहीं आनलाइन खरीदारी के नाम पर भरोसा जीतकर रकम ऐंठी जा रही है, तो कहीं मोबाइल पर आई फोटो देखने के बाद खाते से पैसे पार हो रहे हैं।
शहर में सामने आए चार मामलों में ठगों ने किसान, मोबाइल कारोबारी, फल विक्रेता और एलएलबी के छात्र को निशाना बनाकर लाखों रुपये की चपत लगाई। पुलिस ने सभी मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बरगी थाना क्षेत्र के ग्राम समद पिपरिया निवासी किसान राजेश पटेल (40) के बैंक खाते से 95 हजार रुपये दो खातों में ट्रांसफर कर लिए गए। राजेश गौर में खरीदारी करने गया था, जहां उसने 2100 और पांच हजार रुपये का भुगतान किया। बाद में खाते में रकम कम मिलने पर बैंक पहुंचा, जहां धोखाधड़ी का पता चला। मोबाइल पर ट्रांजेक्शन का कोई मैसेज भी नहीं आया था।
अधारताल थाना क्षेत्र के आनंद नगर रजा चौक निवासी फल विक्रेता रसीद खान (39) को एक नवंबर को अज्ञात नंबर से काल आया। मोबाइल पर फोटो आने की बात कहकर उसे देखने के लिए कहा गया। फोटो देखने के बाद मोबाइल हैक हो गया और खाते से एक लाख रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।
घमापुर थाना क्षेत्र के सिंगल क्वार्टर निवासी मोबाइल व्यापारी विनोद कुमार (52) ने 18 अक्टूबर को मुंबई की ज्योति टेलीकाम का आनलाइन विज्ञापन देखा। फोन के होलसेल व्यापारी के नाम पर संपर्क करने के बाद उसने 80 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए, लेकिन न तो मोबाइल मिले और न ही रकम वापस हुई।
अधारताल क्षेत्र के सुहागी निवासी एलएलबी छात्र भावेश दरवार का मोबाइल 29 अक्टूबर को अचानक रीस्टार्ट हो गया। इसी दौरान उसके बैंक खाते से 70 हजार रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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