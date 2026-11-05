जबलपुर में साइबर ठगी : फोटो दिखाकर तो कहीं ऑनलाइन खरीदारी कर रकम निकाली

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रखे हैं। कहीं आनलाइन खरीदारी के नाम पर भरोसा जीतकर रकम ऐंठी जा रही है, तो कहीं मोबाइल पर आई फोटो देखने के बाद खाते से पैसे पार हो रहे हैं।

सभी मामले में एफआईआर दर्ज शहर में सामने आए चार मामलों में ठगों ने किसान, मोबाइल कारोबारी, फल विक्रेता और एलएलबी के छात्र को निशाना बनाकर लाखों रुपये की चपत लगाई। पुलिस ने सभी मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपीआइ से किसान के 95 हजार पार बरगी थाना क्षेत्र के ग्राम समद पिपरिया निवासी किसान राजेश पटेल (40) के बैंक खाते से 95 हजार रुपये दो खातों में ट्रांसफर कर लिए गए। राजेश गौर में खरीदारी करने गया था, जहां उसने 2100 और पांच हजार रुपये का भुगतान किया। बाद में खाते में रकम कम मिलने पर बैंक पहुंचा, जहां धोखाधड़ी का पता चला। मोबाइल पर ट्रांजेक्शन का कोई मैसेज भी नहीं आया था।