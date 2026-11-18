नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सिवनी जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी में कथित घोटाले का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि बंजर, असिंचित और गैर-कृषि योग्य जमीनों पर मूंग की फसल का उत्पादन दर्शाकर करीब 54 हजार क्विंटल मूंग की सरकारी खरीदी कर ली गई।

फर्जीवाड़े से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की क्षति याचिकाकर्ता का दावा है कि इस कथित फर्जीवाड़े से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंची है। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई में याचिकाकर्ता को मूंग खरीदी के अलावा उसके भंडारण में कथित अनियमितताओं को भी याचिका में शामिल करने की अनुमति प्रदान की है।