जबलपुर में वीडियो देखते हुए माॅर्निंग वाॅक पड़ी भारी, आरपीएफ के एएसआई से मोबाइल लूटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में बाइक सवार झपटमारों के हौसले बुलंद हैं। शनिवार सुबह मार्निंग वाक पर निकले आरपीएफ के एएसआई को निशाना बनाकर दो बदमाश मोबाइल लूटकर फरार हो गए। शनिवार सुबह टहल रहे थे एएसआई सुभाष कालोनी सिविल लाइंस निवासी राजीव लोचन (40) आरपीएफ में एएसआई हैं। शनिवार सुबह वे मोबाइल पर वीडियो देखते हुए पैदल टहल रहे थे। केंट पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही जैसे ही वे टैगोर उद्यान पंप हाउस के पास पहुंचे, मोटरसाइकिल सवार दो युवक उनके करीब आए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक बदमाश ने उनके हाथ पर झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। वारदात के बाद दोनों टैगोर उद्यान की ओर भाग निकले। केंट पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

धक्का-मुक्की के बीच सेवानिवृत्त शिक्षिका की चेन पार नवरात्र में मां महाकाली के दर्शन करने पहुंची एक सेवानिवृत्त शिक्षिका की सोने की चेन चोरी हो गई। वारदात शुक्रवार रात रांझी स्थित मन्नत वाली महाकाली के पंडाल में हुई। न्यू शोभापुर निवासी गीता राजपूत बेटी नमिता के साथ देवी प्रतिमा दर्शन के लिए निकली थीं।