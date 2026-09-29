जबलपुर जनसुनवाई में अनोखा मामला: मां को अटैक आया, सड़क पर खड़ी गाड़ी नहीं हटाई, बमुश्किल अस्पताल पहुंचा परिवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नरसिंहवार्ड की गुजराती कालोनी में सड़क पर खड़े वाहनों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पार्किंग का मामला मंगलवार को नगर निगम की जनसुनवाई में भी पहुंचा। आवासीय मकान में कपड़ों का गोदाम संचालित रहवासियों का आरोप है कि एक व्यवसायी द्वारा आवासीय मकान में कपड़ों का गोदाम संचालित किया जा रहा है।इसके साथ ही मकान में किराएदार भी रखे गए हैं। तत्काल अस्पताल ले जाना जरूरी था जनसुनवाई में पहुंचे अमित सिंह ठाकुर ने जनसुनवाई कर कर रहे उपायुक्त वेद प्रकाश चौधरी को दी शिकायत में कहा कि हाल ही में उनकी मां को माइनर अटैक आया था। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाना जरूरी था। परिवार जब उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए निकला तो सड़क पर पड़ोसी की गाड़ी खड़ी थी।

कहने के बावजूद रास्ता तत्काल खाली नहीं किया गया आरोप है कि गाड़ी हटाने के लिए कहने के बावजूद रास्ता तत्काल खाली नहीं किया गया। बमुश्किल रास्ता निकालकर मां को अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी उनका कहना है कि यदि स्थिति और गंभीर होती तो सड़क पर खड़ी गाड़ी के कारण कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी। थाने से लेकर एसपी कार्यालय तक शिकायत, फिर भी नहीं बनी बात सड़क पर वाहनों की पार्किंग और अन्य समस्याओं को लेकर पहले मदन महल थाने में शिकायत की गई। इसके बाद एसपी कार्यालय में भी शिकायत दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। लगातार परेशानी के बाद अब कालोनीवासियों ने नगर निगम की जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है।