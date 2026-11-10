जबलपुर में टक्कर से बाइक सवार की मौत, 20 मीटर तक घिसटता चला गया; लेकिन नहीं रोकी कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि बाइक सहित युवक करीब 20 मीटर तक सड़क पर घिसटता चला गया।

रमनगरा वाटर प्लांट में काम करते थे

हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान ग्राम पड़ुआ गांव निवासी श्याम सुंदर लोधी (55) के रूप में हुई। वह रमनगरा वाटर प्लांट में काम करते थे।

ड्यूटी खत्म कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे

सोमवार सुबह करीब सात बजे ड्यूटी खत्म कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। पड़ुआ मोड़ पर तेवर से जबलपुर जाने वाले मार्ग पर हादसा हुआ।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी

कार क्रमांक एमपी 20 जेडसी 1313 के ड्राइवर ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में श्याम सुंदर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।