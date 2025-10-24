प्रॉपर्टी को लेकर बिगड़े रिश्ते, जबलपुर में छोटे भाई ने कर दी अपने भाई-भाभी की हत्या; चाकू से किए ताबड़तोर वार
Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 03:51:18 PM (IST)
Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 04:01:47 PM (IST)
जबलपुर में छोटे भाई ने भाई-भाभी की हत्या।
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। संपत्ति विवाद में छोटे भाई (बबलू चौधरी) ने बड़े भाई और भाभी की बेरहमी से हत्या कर दी। यह दिल दहला देने वाली वारदात घमापुर थाना क्षेत्र के बल्दी करी दफाई इलाके में हुई। मृतकों की पहचान संजय चौधरी (45) और उनकी पत्नी बबीता चौधरी (40) के रूप में हुई है।