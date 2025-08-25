Dowry Harassment: नवविवाहिता पर पति की हैवानियत, दहेज की मांग को लेकर गर्म चाकू से किया दागने का प्रयास

नईदुनिया,खरगोन। शहर में एक नवविवाहिता के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। आरोप है कि उसके पति ने गैस चूल्हे पर चाकू को गर्म कर उसके शरीर पर कई जगह दाग दिया और मारपीट की। पीड़िता की पहचान खुशबू (निवासी अवकच्छ) के रूप में हुई है, जिसकी शादी 2 फरवरी 2025 को बड़वानी जिले के अंजड निवासी दिलीप से हुई थी।

पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही उसका पति उसे नापसंद करता था और दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करता था। रविवार को विवाद बढ़ने पर दिलीप ने बेरहमी से चाकू को गर्म कर उसके शरीर पर दाग दिया। घटना के बाद खुशबू ने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद भाई तुरंत अंजड पहुंचा और बहन को अपने साथ मायके लेकर आया।