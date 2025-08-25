मेरी खबरें
    Dowry Harassment: नवविवाहिता पर पति की हैवानियत, दहेज की मांग को लेकर गर्म चाकू से किया दागने का प्रयास

    शहर में एक नवविवाहिता के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। आरोप है कि उसके पति ने गैस चूल्हे पर चाकू को गर्म कर उसके शरीर पर कई जगह दाग दिया और मारपीट की।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 11:47:30 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 11:47:30 PM (IST)
    खरगोन में नवविवाहिता के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है

    नईदुनिया,खरगोन। शहर में एक नवविवाहिता के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। आरोप है कि उसके पति ने गैस चूल्हे पर चाकू को गर्म कर उसके शरीर पर कई जगह दाग दिया और मारपीट की। पीड़िता की पहचान खुशबू (निवासी अवकच्छ) के रूप में हुई है, जिसकी शादी 2 फरवरी 2025 को बड़वानी जिले के अंजड निवासी दिलीप से हुई थी।

    पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही उसका पति उसे नापसंद करता था और दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करता था। रविवार को विवाद बढ़ने पर दिलीप ने बेरहमी से चाकू को गर्म कर उसके शरीर पर दाग दिया। घटना के बाद खुशबू ने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद भाई तुरंत अंजड पहुंचा और बहन को अपने साथ मायके लेकर आया।

    मामले की जांच शुरू

    परिजनों ने पीड़िता को खरगोन के मेनगांव थाने में ले जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जैतापुर थाने की महिला एएसआई ने अस्पताल पहुंचकर खुशबू के बयान दर्ज किए।

    फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही लगातार उत्पीड़न हो रहा था और अब पति की हैवानियत ने हद पार कर दी।

