MP Samadhan Yojana: 91 लाख बिजली उपभोक्ता में सिर्फ 10 प्रतिशत ने ही अब तक समाधान पर किया भरोसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण में कुल 91.06 लाख उपभोक्ता हैं। इन पर 7,852 करोड़ रुपये बकाया है। इस पर अभी तक 3,861 करोड़ रुपये सरचार्ज लग चुका है। सबसे ज्यादा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पर 36.96 लाख उपभोक्ताओं पर 4,984.3 करोड़ रुपये बकाया और इस पर सरचार्ज 3198.7 करोड़ रुपये है। प्रदेश में अभी तक 9.51 लाख उपभोक्ताओं पर बकाया था, वो समाधान योजना पर भरोसा जाहिर कर चुके हैं। यह कुल बकायादारों का करीब 10 प्रतिशत है।

योजना एक नंवबर से प्रारंभ हुई थी। इसका पहला चरण 31 जनवरी तक है। योजना में कुल 5.81 लाख उपभोक्ता ने 513 करोड़ रुपये एकमुश्त राशि जमा की वहीं 3.69 उपभोक्ता ने किश्तों का विकल्प चुनकर 63.3 करोड़ रुपये जमा किए। अब तक 577.4 करोड़ रुपये ही प्रदेश की बिजली कंपनी को मिल सका है।