    MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई, सामने आई ये वजह

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 10:45:03 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 10:45:03 PM (IST)
    MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला।

    1. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई
    2. वीडियो के दुरुपयोग को चुनौती वाली जनहित याचिका पर दिया अंतरिम आदेश
    3. यू-ट्यूब व मेटा के शिकायत अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार आइटी, यू-ट्यूब व मेटा के शिकायत अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।

    लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई

    मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने यह अंतरिम आदेश लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो के दुरुपयोग को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर दिया। जबलपुर के अधिवक्ता अरिहंत तिवारी और विदित शाह ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियोज यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मीम्स या शार्ट्स के माध्यम से डाली जाती हैं। यह आपत्तिजनक है।

    इसे अदालत की अवमानना बताया

    कई बार न्यायाधीशों द्वारा ओपन कोर्ट में कही गई बातों को मिर्च-मसाला लगाकर उन्हें प्रसारित किया जाता है। यह अदालत की अवमानना है। याचिका के जरिए यू-ट्यूब के स्थान पर वेबेक्स आधारित प्लेटफॉर्म से प्रकरणों की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग की गई। कहा गया कि ये कुछ हद तक सुरक्षित हैं। यह मांग भी की गई कि रजिस्ट्रार आइटी भी इस तरह की गतिविधियों की निगरानी कर नियंत्रण सुनिश्चित करें।

