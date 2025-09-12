'धागा नहीं बांधोगी तो भगवान मर नहीं जाएंगे...' MP के स्कूल में टीचर ने कटवाए छात्राओं के हाथ के कलावे

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। जिले के खिलचीपुर में स्थित सोमवारिया क्षेत्र के शासकीय मॉडल स्कूल में प्रार्थना के दौरान एक शिक्षिका ने छात्राओं के हाथों पर बंधे कलावे कैंची से काट दिए। छात्राओं से यह भी कहा कि धागा नहीं बांधोगी तो तुम्हारे भगवान मर नहीं जाएंगे। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को सुबह शासकीय मॉडल स्कूल में कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राएं प्रार्थना में शामिल थीं। इसी बीच अंग्रेजी विषय की शिक्षिका अंबिका फरोड़ ने छात्राओं से कहा कि अंधविश्वास में मत जियो, अपने तिलक और कलावा घर में रखो, बाहर मत दिखाओ।

हिंदू संगठन ने स्कूल में धरना प्रदर्शन किया

इसके बाद मामले की जानकारी होने पर सकल हिंदू संगठन ने मॉडल स्कूल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। तहसीलदार और एसडीओपी मौके पर पहुंचे। शिक्षिका ने माफीनामा प्राचार्य को दिया। प्राचार्य ने कहा कि स्कूल में सभी धर्मों व आस्थाओं का सम्मान किया जाता है और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विरोध बढ़ने के बाद शिक्षिका ने मांगी माफी

छात्राओं से बात की, पूरी बात जानने के बाद शिक्षिका ने माफी नामा प्राचार्य को सौंपा। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका उद्देश्य अनुशासन बनाना था, किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। भविष्य में ऐसा नहीं होगा उन्होंने माफी नामा लिखा। प्राचार्य ने कहा कि स्कूल में सभी धर्मों व आस्थाओं का सम्मान किया जाता है और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिजन व समाज जन शिक्षिका की माफी से संतुष्ट हुए।