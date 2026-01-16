रिश्वत केस में बड़ी लापरवाही... लोकायुक्त की फाइल गायब, MP हाईकोर्ट ने डीएसपी पर FIR का दिया आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रिश्वत से जुड़े एक प्रकरण की मूल फाइल गायब होने के मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने और विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

रिश्वत लेते पकड़ा गया था PWD हेड क्लर्क यह मामला जबलपुर लोक निर्माण विभाग (PWD) में पदस्थ हेड क्लर्क अनिल कुमार पाठक से जुड़ा है। लोकायुक्त की टीम ने 26 अगस्त 2019 को उन्हें एक कर्मचारी से तीन हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यह प्रकरण फिलहाल ट्रायल कोर्ट में लंबित है।

आवाज के नमूने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका ट्रायल कोर्ट द्वारा 17 अक्टूबर 2023 को अनिल कुमार पाठक के आवाज के नमूने से संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिए जाने का आदेश पारित किया गया था। इसी आदेश के खिलाफ अनिल कुमार पाठक ने हाई कोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सामने आई बड़ी लापरवाही मामले की सुनवाई के दौरान लोकायुक्त की ओर से यह जानकारी दी गई कि प्रकरण की मूल फाइल गुम हो चुकी है। इस पर हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए लोकायुक्त एसपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए।