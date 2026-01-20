MP हाई कोर्ट ने प्रदेश में 54 बाघों की मौत पर मांगा जवाब -जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य शासन, एनटीसीए को नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में प्रदेश में 54 बाघों की मौत का दावा करने वाली जनहित याचिका को गंभीरता से लिया। इसी के साथ केंद्र व राज्य शासन के साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी (एनटीसीए) को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।

जनहित याचिकाकर्ता राजधानी भोपाल निवासी वन्य प्राणी कार्यकर्ता अजय दुबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी व अलका सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पूरी दुनिया में कुल 5,421 बाघ हैं, जिनमें से 3,167 भारत में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में ही 785 टाइगर मौजूद हैं।