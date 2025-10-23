MP के Influencer को पहले डिजिटल स्ट्राइक की धमकी, फिर कंटेट चोरी का आरोप लगाकर हड़पे 50 लाख

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर के एक इंटरनेट इन्फ्लूएंसर को उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर डिजिटल स्ट्राइक की धमकी देते हुए कंटेंट चोरी का आरोप लगाकर साइबर ठग ने 50 लाख रुपये हड़प लिए। उसके बाद भी आरोपित उसे धमका रहे थे। सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने का बोल-बोलकर ब्लैकमेल कर रहे थे, तब इन्फ्लूएंसर ने साइबर सेल में मामले की शिकायत की। पुलिस के अनुसार सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजीम अहमद ने वर्ष 2017 में सोशल मीडिया पर अपना एक पेज बनाया।

कोरोना लॉकडाउन से वर्ष 2021 तक उनके पेज के फॉलोअरों की संख्या अधिक हो गई। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर स्कूल-डे नाम से 96 से अधिक अकाउंट बनाए। इनका उपयोग कुछ समय बाद अजीम प्रमोशन और अपनी कमाई के लिए करने लगे। दोस्तों के साथ मिलकर एक डिजिटल विज्ञापन एवं प्रमोशन कंपनी बना ली, फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कंपनियों एवं उत्पादों के प्रमोशन और विज्ञापन करने लगे। कई नामी ई-कामर्स एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनकी उपभोक्ता हैं।

ईमेल पर मिली धमकी को किया अनदेखा

अजीम के सोशल मीडिया अकाउंट पर कंपनियों के विज्ञापन बढ़ने बाद मार्च में उनके पास एक ईमेल आया। जिसमें उन पर कंपनी एवं उत्पादों के प्रमोशन में कटेंट चुराने का आरोप लगाया गया। चेतावनी दी गई कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। जिसे अजीम ने अनदेखा कर दिया और अपना काम जारी रखा। कुछ दिनों बाद उनके अकाउंट पर डिजिटल स्ट्राइक हुई। दो लाख फॉलोअर घट गए। संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद हो गया।

दोबारा अकाउंट बनाने में लगे 15 लाख रुपये

सोशल मीडिया पर अचानक फॉलोअप की संख्या गिरने से अजीम परेशान हुए। उन्होंने मामले में संबंधित सोशल मीडिया कंपनी से ईमेल पर संपर्क किया। बातचीत के बाद अकाउंट को दोबारा शुरू कराया। इस प्रक्रिया में उनके 10 से 15 लाख रुपये खर्च हो गए। इसके बाद साइबर ठग के अजीम के पास लगातार फोन आते रहे। फोन करने वाले स्वयं को पुणे में होना और मध्यस्थ बताया। रुपये नहीं देने पर अकाउंट पर स्ट्राइक की धमकी देकर अलग-अलग किस्त में 50 लाख रुपये ऐंठ लिए। उसके बाद फिर तीन अकाउंट बंद करने की धमकी देकर रुपये मांगने लगा। यह फोन तभी आया जब वह साइबर सेल में शिकायत कर रहे थे। साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।