MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर हुआ गंदा... साफ-सुंदर रखने के वादे-दावे भी हवा, बिखरा पड़ा कचरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर को मिली प्रदेश के सबसे लंबे वीरागंना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर की सौगात भी धीरे-धीरे कचरा, गंदगी से सराबोर होने लगी है। लोग रोजाना बड़ी संख्या में फ्लाई ओवर को देखने पहुंच रहे है, सेल्फी ले रहे और रील भी बना रहे हैं। जिस तरह फ्लाई ओवर के प्रति लोगों की दिवानगी है उस हिसाब से फ्लाई को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अलग टीम बनाकर सफाई का था दावा हाल ये है कि फ्लाई ओवर पर सड़क किनारे कचरा, गंदगी जमा होने लगी जिसकी सफाई तक नहीं की जा रही है। जबकि फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद इसकी रोजाना साफ-सफाई के वादे-दावे किए गए थे, जो गुजरते वक्त के साथ हवा हो गए हैं। विदित हो कि करीब सात किमी लंबे फ्लाईओवर के शुभारंभ के बाद नगर निगम प्रशासन ने दावा किया था कि शहर के वार्डों की तरह ही वीरागंना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर की सफाई के लिए अलग से टीम तैनात की गई है। संबंधित जोन के मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों और वार्ड के सफाई सुपरवाइजरों को सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है।