MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर हुआ गंदा... साफ-सुंदर रखने के वादे-दावे भी हवा, बिखरा पड़ा कचरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर को मिली प्रदेश के सबसे लंबे वीरागंना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर की सौगात भी धीरे-धीरे कचरा, गंदगी से सराबोर होने लगी है। लोग रोजाना बड़ी संख्या में फ्लाई ओवर को देखने पहुंच रहे है, सेल्फी ले रहे और रील भी बना रहे हैं। जिस तरह फ्लाई ओवर के प्रति लोगों की दिवानगी है उस हिसाब से फ्लाई को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
हाल ये है कि फ्लाई ओवर पर सड़क किनारे कचरा, गंदगी जमा होने लगी जिसकी सफाई तक नहीं की जा रही है। जबकि फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद इसकी रोजाना साफ-सफाई के वादे-दावे किए गए थे, जो गुजरते वक्त के साथ हवा हो गए हैं। विदित हो कि करीब सात किमी लंबे फ्लाईओवर के शुभारंभ के बाद नगर निगम प्रशासन ने दावा किया था कि शहर के वार्डों की तरह ही वीरागंना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर की सफाई के लिए अलग से टीम तैनात की गई है। संबंधित जोन के मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों और वार्ड के सफाई सुपरवाइजरों को सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
फ्लाईओवर की सफाई न होने से जगह-जगह सड़क पर कचरे के ढेर लगे है। चिप्स, नमकीन सहित अन्य खाद्य पदार्थ के रैपर व पॉलीथिन उड़कर तेज रफ्तार कारों के सामने के ग्लास पर चिपक रहे है जिससे दुर्घटना का अंदेशा भी होने लगा है। न तो नगर निगम सफाई पर ध्यान दे रहा न अन्य जिम्मेदार विभाग। हाल ये है कि शाम होते ही यहां शराबियों की महफिल जम जाती है। शराब की खाली बोतले और सड़क पर बिखरे पड़े पानी के खाली पाउच इसकी गवाही दे रहे है।
