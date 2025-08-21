23 अगस्त को खुलेगा MP का सबसे लंबा फ्लाईओवर... सात मिनट में तय होगा सात किमी का सफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर 23 अगस्त को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। सात किलोमीटर के इस फ्लाईओवर का सफर लगभग सात मिनट में पूरा होगा। अभी इतनी दूरी तय करने में 25 मिनट से अधिक का समय लगता है। वहीं 12 मीटर की ऊंचाई वाले फ्लाईओवर से शहर की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। वहीं देश का सबसे लंबा रेल केबल स्टे ब्रिज भी आकर्षण का केंद्र है, जिसकी इंजीनियरिंग को देखने और समझने देशभर के इंजीनियर बेताब हैं।

आम आदमी की जेब पर बोझ कम लोकार्पण से पूर्व बुधवार को प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से लोकार्पण कार्यक्रम की जानकारी ली। ईंधन की भारी बचत फ्लाईओवर बनने के बाद वाहनों में लगने वाला ईधन भी एक तिहाई खर्च होगा। अभी दमोहनाका से मदन महल के बीच आने में कई जगह ट्रैफिक होने से जाम, वाहन की गति 20-25 किमी प्रति घंटा, चौराहे पर मिलने वाले सिग्नल आदि पड़ते हैं, ऐसे में ईधन की खपत अधिक होती है जबकि फ्लाईओवर से सीधे गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, इससे जहां हवा में प्रदूषण भी कम होगा। वहीं ईंधन की बचत होगी। आम आदमी की जेब पर कम बोझ आएगा।

डिजिटल सिग्नल 12 स्थानों पर लगे वहीं शहर की वायु गुणवत्ता के सुधार में भी मदद मिलेगी। तीन लेन का फ्लाईओवर फ्लाईओवर की चौड़ाई 12 मीटर है, इसमें तीन लेन हैं जिससे वाहनों को आवाजाही में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।12 जगह डिजिटल सिग्नल- फ्लाईओवर पर वाहनों को चढ़ने और उतरने के लिए आठ लेन बनाए गए हैं। आवागमन को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए डिजिटल सिग्नल 12 स्थानों पर लगाए गए हैं ताकि रात के वक्त भी वाहन चालक फ्लाईओवर पर आसानी से सड़क मार्ग पर चल सकें। महानद्दा में होगा लोकार्पण आयोजन 23 अगस्त को दोपहर 11.30 बजे आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा भी शामिल होंगे। मुख्य आयोजन महानद्दा में फ्लाईओवर पर होगा। यहां से सभी जनप्रतिनिधि केबल स्टे ब्रिज पर पहुंचेंगे यहां पर विशेष रूप से उन्हें घुमाया जाएगा।