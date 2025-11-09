MP पुलिस की पांच घंटे की कांबिंग गश्त में 280 वारंटी गिरफ्तार, इनामी आरोपी साहिब बेन भी पकड़ा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: जिला पुलिस ने शनिवार रात से रविवार की मध्यरात्रि तक पूरे शहर और ग्रामीण इलाकों में एक साथ कांबिंग गश्त अभियान चलाया। इस अभियान में पुलिस ने फरार आरोपितों के ठिकानों पर दबिश देकर कुल 280 वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर रात 9 बजे से अभियान की शुरुआत की गई, जो पांच घंटे तक चला।

इस दौरान रांझी थाना पुलिस को सूचना मिली कि होटल संचालक से लूट की वारदात में फरार इनामी आरोपित साहिब बेन (28) अपने घर बजरंग नगर में छिपा हुआ है। एसआई सीताराम गोलिया ने तत्काल टीम के साथ छापा मारकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने साथी भोला उर्फ अनुज बेन के साथ मिलकर चार मई को होटल संचालक सीताराम सैनी पर चाकू से हमला कर पांच हजार रुपये लूटे थे।