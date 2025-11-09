मेरी खबरें
    MP पुलिस की पांच घंटे की कांबिंग गश्त में 280 वारंटी गिरफ्तार, इनामी आरोपी साहिब बेन भी पकड़ा गया

    जबलपुर जिला पुलिस ने शनिवार रात से रविवार मध्यरात्रि तक अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। पुलिस ने कांबिंग गश्त के दौरान फरार बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी और 280 वारंटियों को गिरफ्तार किया। रांझी क्षेत्र में होटल संचालक से लूट के फरार इनामी आरोपी साहिब बेन को भी पकड़ा गया।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 08:31:34 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 08:32:32 PM (IST)
    Jabalpur में मध्यरात्रि तक चला कांबिंग अभियान (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पुलिस ने पांच घंटे में 280 वारंटी गिरफ्तार किए।
    2. रांझी में इनामी आरोपी साहिब बेन पकड़ा गया।
    3. होटल संचालक से लूट में था शामिल आरोपी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: जिला पुलिस ने शनिवार रात से रविवार की मध्यरात्रि तक पूरे शहर और ग्रामीण इलाकों में एक साथ कांबिंग गश्त अभियान चलाया। इस अभियान में पुलिस ने फरार आरोपितों के ठिकानों पर दबिश देकर कुल 280 वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर रात 9 बजे से अभियान की शुरुआत की गई, जो पांच घंटे तक चला।

    इस दौरान रांझी थाना पुलिस को सूचना मिली कि होटल संचालक से लूट की वारदात में फरार इनामी आरोपित साहिब बेन (28) अपने घर बजरंग नगर में छिपा हुआ है। एसआई सीताराम गोलिया ने तत्काल टीम के साथ छापा मारकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने साथी भोला उर्फ अनुज बेन के साथ मिलकर चार मई को होटल संचालक सीताराम सैनी पर चाकू से हमला कर पांच हजार रुपये लूटे थे।


    वारदात के बाद दोनों आरोपित फरार थे और उनकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने दोनों के पास से एक-एक हजार रुपये और वारदात में प्रयुक्त चाकू जब्त किया है। कांबिंग गश्त के दौरान पुलिस ने 116 गैर-म्यादी वारंटी और 92 गिरफ्तारी वारंट तामील किए। साथ ही 72 जमानती वारंट भी निष्पादित किए गए।

    पुलिस ने सक्रिय बदमाशों और गुंडों की गतिविधियों पर नजर रखी, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, निराश्रित स्थल आदि जगहों पर सघन जांच की। दोपहिया और चारपहिया वाहनों की भी तलाशी ली गई तथा नशे में वाहन चलाने वालों पर जुर्माना लगाया गया। SP सम्पत उपाध्याय ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था मजबूत रखने और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।

