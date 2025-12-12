नए साल पर MP वालों को लग सकता है झटका! 10 प्रतिशत बिजली दर बढ़ाने की तैयारी, पढ़ें पूरी खबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रदेश के बिजली उपभोक्ता के लिए नया वित्तीय वर्ष 2026-27 महंगा साबित हो सकता है। यदि बिजली कंपनी की मंशा के अनुरूप हुआ तो बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। बिजली कंपनी ने मप्र विद्युत नियामक आयोग को टैरिफ पिटिशन दी है जिस पर सुनवाई के बाद निर्णय होगा। कंपनी ने करीब 42 हजार करोड़ रुपये का घाटा दिखाकर दाम बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। आयोग इस पिटिशन को 15 दिसंबर तक सार्वजनिक कर आपत्ति आमंत्रित कर सकता है।

आयोग को पिटिशन

पावर मैनेजमेंट कंपनी के सीजीएम रेवेन्यु शैलेंद्र सक्सेना ने माना कि आयोग को पिटिशन लगाई गई है। उन्होंने फिलहाल बढ़ोतरी कितने प्रतिशत का प्रस्ताव है, यह बताने से इंकार कर दिया। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 18,712 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 16,378 करोड़ रुपए और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 7,285 करोड़ रुपए से अधिक राशि घाटे में चल रही है। यही कारण हो सकता है कि दरें बढ़ाई जा रही हैं।